Члены ФРС ухудшили прогнозы по динамике ВВП США на 2022-2024 годы, ожидая роста безработицы и более быстрого повышения ставки

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 15 июня, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов до 1.50 - 1.75%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что Комитет планирует продолжить сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с опубликованным в мае планом.

Для казначейских облигаций лимиты по сворачиванию покупок в данный момент установлены на уровне 30 млрд долларов в месяц, а с 1 сентября сумма увеличится до 60 млрд долларов в месяц.

Для агентских долговых обязательств и обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг лимиты установлены на уровне 17.5 млрд долларов в месяц, а с 1 сентября - на уровне 35 млрд долларов в месяц.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что все члены Комитета прогнозируют ставку по федеральным фондам в 2022 году на уровне 3.25% или выше. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в текущем году до 4.00% (в сравнении с 3.25% в ходе мартовского заседания) и до 4.50% в 2023 году (в сравнении с 3.75% в ходе мартовского заседания).

По сравнению с мартовской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, также изменился. Теперь он указывает, что в 2022 году ожидается ее повышение до 3.4% (ранее предполагалось повышение до 1.9%), в 2023 году - рост до 3.8% (предыдущий прогноз: 2.8%), в 2024 году - снижение до 3.4% (предыдущий прогноз: 2.8%), а в долгосрочной перспективе - снижение до 2.5% (предыдущий прогноз: 2.4%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2022 год повышен до 3.1-3.6% (мартовский прогноз: 1.6-2.4%), на 2023 год - до 3.6-4.1% (мартовский прогноз: 2.4-3.1%), на 2024 год - до 2.9-3.6% (мартовский прогноз: 2.4-3.4%), а на долгосрочную перспективу не изменился и составил 2.3-2.5%.

Кроме того, по итогам заседания ФРС ухудшила прогнозы по динамике ВВП США и уровню безработицы на 2022-2024 г.г., а также повысила прогноз по инфляции на 2022 год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2022 году реальный ВВП США повысится на 1.7% (мартовский прогноз: +2.8%), в 2023 году вырастет на 1.7% (мартовский прогноз: +2.2%), а в 2024 году расширится на 1.9% (мартовский прогноз: +2.0%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2022 год составил 3.7% (мартовский прогноз: 3.5%), на 2023 год: 3.9% (мартовский прогноз: 3.5%), на 2024 год: 4.1% (мартовский прогноз: 3.6%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2022 год составил 5.2% (мартовский прогноз: 4.3%), на 2023 год: 2.6% (мартовский прогноз: 2.7%), на 2024 год: 2.2% (мартовский прогноз: 2.3%), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2022 год составил 4.3% (мартовский прогноз: 4.1%), на 2023 год: 2.7% (мартовский прогноз: 2.6%), на 2024 год: 2.3% (прогноз не изменился).