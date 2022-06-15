Курс доллара 56.6624   Курс евро 59.1204  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Цены на импорт в США в мае повысились на 0.6%, ...
вчера 15:40

Цены на импорт в США в мае повысились на 0.6%, цены на экспорт выросли на 2.8%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в апреле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 1.1%.

По сравнению с маем 2021 года цены на импорт увеличились на 11.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 2.8% после повышения на 0.8% в апреле (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с маем 2021 года цены на экспорт выросли на 18.9%.

Другие новости

вчера
16:10
ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО 1 СЕНТЯБРЯ ДОЛОЖИТЬ О ПРОДЛЕНИИ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ ПО ИПОТЕКЕ В РАЗМЕРЕ 450 ТЫС РУБ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – ДОКУМЕНТ
вчера
16:04
Кировские власти взяли на контроль судьбу компании "ИКЕА Индастри Вятка"
вчера
15:48
Спецоперация и санкции против РФ обострили повестку ПМЭФ - первый замглавы "Росконгресса"
вчера
15:45
Шольц считает политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку"
вчера
15:40
Цены на импорт в США в мае повысились на 0.6%, цены на экспорт выросли на 2.8%
вчера
15:37
Индекс Empire State Manufacturing в июне вырос, но остался в области спада
вчера
15:35
Объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.3%
вчера
15:33
Минфин РФ назвал фейком данные об усилении валютного контроля и заморозке валютных счетов
вчера
15:30
КАНЦЛЕР ШОЛЬЦ СЧИТАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ" - КАБМИН ФРГ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.