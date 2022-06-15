Цены на импорт в США в мае повысились на 0.6%, цены на экспорт выросли на 2.8%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в апреле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 1.1%.

По сравнению с маем 2021 года цены на импорт увеличились на 11.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 2.8% после повышения на 0.8% в апреле (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с маем 2021 года цены на экспорт выросли на 18.9%.