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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Объём розничных продаж в США в мае сократился н...
вчера 15:35

Объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.3%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его увеличения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +0.9%).

По сравнению с маем 2021 года показатель вырос на 8.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.5% после увеличения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.7%.

По сравнению с маем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 11.2%.

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