Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его увеличения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +0.9%).
По сравнению с маем 2021 года показатель вырос на 8.1%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.5% после увеличения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).
Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.7%.
По сравнению с маем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 11.2%.