Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;
04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за май;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май.