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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за май;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за май;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за май;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май.

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