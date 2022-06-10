Банк России вернул ключевую ставку к довоенному уровню

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение понизить ключевую ставку с 14 июня на 150 б.п. до 9.5% годовых с предыдущего уровня 11.0%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Таким образом, ключевая ставка достигла минимального уровня за период с 28 февраля 2022 года, когда она была повышена с 9.5 до 20.0%.

В сегодняшнем сопроводительном заявлении ЦБ говорится о более быстром замедлении инфляции и меньшем масштабе снижения экономической активности, чем ожидалось в апреле. По мнению регулятора, текущие низкие темпы прироста цен связаны с динамикой рубля и исчерпанием эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях ослабления инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Банк России дал понять, что снижение ставки может продолжиться на ближайших заседаниях. Решение будет зависеть от динамики инфляции, эффективности процесса структурной перестройки экономики, а также от изменения внутренних и внешних рисков.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10.8-11.4% в 2022 году, 7.0-9.0% в 2023 году и 6.0-7.0% в 2024 году. С учетом того, что с 1 января по 13 июня 2022 года средняя ключевая ставка равна 13.8%, с 14 июня до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8.5-9.5%.

По данным ЦБ, на 3 июня годовая инфляция снизилась до 17.0% против 17.8% в апреле. В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14.0-17.0%. Важными факторами, влияющими на динамику инфляции, станут процессы импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 5.0-7.0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Регулятор сообщил о сохранении жёстких ценовых и неценовых условий на рынке кредитования в целом, отметив, что смягчение условий происходит неравномерно. Из-за высоких требований банков к заемщикам активность на рынке розничного и корпоративного кредитования остается слабой. Основную поддержку рынку оказывают правительственные программы льготного кредитования. Вместе с тем доходности ОФЗ и процентные ставки на кредитно-депозитном рынке снизились, а приток средств на срочные рублевые депозиты замедлился. Регулятор надеется, что принятые решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитов и ограничат масштаб снижения экономической активности.

Давление на экономическую активность происходит как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Предприятия по-прежнему испытывают значительные затруднения в производстве и логистике, несмотря на некоторую диверсификацию поставщиков и рынков сбыта. Вместе с тем снижение деловой активности приостановилось, тогда как потребительская активность продолжает ослабевать в условиях высокой склонности населения к сбережению и сокращения реальных доходов.

Внешние условия остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Сокращение импорта из-за антироссийских санкций существенно опережает снижение экспорта. Однако на фоне более медленного, чем ожидалось, снижения экономической активности Банк России предположил, что сокращение ВВП по итогам 2022 года может оказаться меньше, чем прогнозировалось в апреле. Вместе с тем потенциал российской экономики подвержен рискам дальнейшего усиления внешних торговых и финансовых ограничений, медленного восполнения товарных запасов и может пострадать из-за растущей угрозы глобальной рецессии, которая приведёт к сокращению спроса на товары российского экспорта.