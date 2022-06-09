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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;

16:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.

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