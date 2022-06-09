Число повторных обращений по безработице в США осталось на уровне 1.31 млн

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июня, выросло на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 229 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 200 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 215 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 мая, не изменилось и составило 1.306 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.306 млн с 1.309 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 9 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.318 млн (минимум с 10 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 мая, уменьшилось на 35.6 тыс. и составило 1.28 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 15.4 млн.