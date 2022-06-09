ЕЦБ объявил о завершении программы QE и намерении повысить ключевые ставки в июле и сентябре

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор выразил опасения по поводу высокой инфляции и повысил прогноз по головному и базовому индексам потребительских цен.

По мнению ЕЦБ, основной причиной высокой инфляции является рост цен на продукты питания и энергоносители, "в том числе из-за последствий войны". ЕЦБ полагает, что инфляция "в течение некоторого времени будет оставаться на нежелательно высоком уровне", но ожидаемое снижение цен на энергоносители, ослабление перебоев с поставками, связанных с пандемией, и нормализация денежно-кредитной политики приведут к снижению инфляционного давления.

Новые прогнозы ЕЦБ предусматривают инфляцию в еврозоне на уровне 6.8% в 2022 году, 3.5% в 2023 году и 2.1% в 2024 году. Инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания, согласно обновленному прогнозу ЕЦБ, составит в среднем 3.3% в 2022 году, 2.8% в 2023 году и 2.3% в 2024 году.

ЕЦБ вновь обвинил Россию в проблемах экономики Европы и за ее пределами, но не упомянул о негативном влиянии на мировую экономику антироссийских санкций Евросоюза, США и других стран антироссийской коалиции.

ЕЦБ заявил, что "неоправданная агрессия" России в отношении Украины "подрывает торговлю, приводит к нехватке материалов и способствует росту цен на энергоносители и товары". Регулятор полагает, что эти факторы будут сдерживать экономический рост как минимум в краткосрочной перспективе, однако частично они будут нивелированы благодаря "продолжающемуся открытию экономики, сильному рынку труда, фискальной поддержке и сбережениям, накопленным в период пандемии".

ЕЦБ прогнозирует, что реальный ВВП еврозоны вырастет на 2.8% в 2022 году, на 2.1% в 2023 году и на 2.1% в 2024 году. По сравнению с мартовскими прогнозами на 2022 и 2023 гг. прогноз по динамике ВВП был значительно снижен, а на 2024 год - пересмотрен в сторону повышения.

Также ЕЦБ сообщил о намерении предпринять шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Совет управляющих принял решение прекратить с 1 июля 2022 года покупку чистых активов в рамках программы APP. Реинвестиции платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, продолжатся в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо.

В дополнение ЕЦБ подтвердил, что операции реинвестирования по программе PEPP, завершенной в конце марта, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. При этом корректировка реинвестиций в рамках программы PEPP может включать в себя покупку греческих правительственных облигаций, "выпущенных сверх пролонгации погашения" во избежание "прерывания покупок в этой юрисдикции". Регулятор предупредил, что чистые покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены в случае необходимости "для противодействия негативным шокам, связанным с пандемией".

По итогам заседания ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%. Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%. Вместе с тем ЕЦБ предупредил, что намерен повысить ключевые ставки на 25 б.п. на своем июльском заседании. Кроме того, ставки могут быть дополнительно повышены в сентябре, но "калибровка повышения" будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции. Если среднесрочный прогноз по инфляции сохранится или ухудшится, сентябрьское повышение ставки "будет уместным", говорится в сопутствующем заявлении ЕЦБ.

Совет управляющих также сообщил, что продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и будет следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики". Как было объявлено ранее, ожидается, что "особые условия, применимые к TLTRO III, завершатся 23 июня 2022 года".

Совет управляющих повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.