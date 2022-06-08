Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2 млн барр.

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 3 июня, вырос на 2.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.6 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 7.3 млн барр. до 519.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.6 млн барр. до 23.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.85 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.82 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.38 млн барр.