Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 2.7% в марте (пересмотрено с +2.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 2.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в марте.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.25 в сравнении с 1.21 годом ранее.