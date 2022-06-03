Компонента занятости индекса ISM Services США в мае вышла в положительную область

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае выросла до 50.2 против 49.5 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вернулся в положительную область, превысив пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США в мае.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.