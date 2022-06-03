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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2022 г.Индекс PMI Services США за май пересмотрен в ст...
сегодня 16:49

Индекс PMI Services США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за май, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 53.4 пункта с предварительного уровня 53.5.

Тем не менее, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса PMI Services составило 55.6.

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