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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;

17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.

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