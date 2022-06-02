Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;
17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.