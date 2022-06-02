Курс доллара 61.5750   Курс евро 64.9053  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за май;

17:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.

Другие новости

вчера
19:28
Словацкий "Словнафт" заявил, что из-за санкций не гарантирует поставки нефтепродуктов
вчера
19:10
Доллар на Мосбирже завершил день ростом до 61,65 руб, евро - до 65,56 руб
вчера
18:59
Цены на нефть усилили темп роста до 1% на данных о ее запасах в США
вчера
18:30
Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 июня
вчера
18:24
Стратегический резерв нефти в США сократился до минимума с июня 1987 г
вчера
18:18
Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза – на 1,2%, до 414,7 млн баррелей
вчера
18:04
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.1 млн барр.
вчера
18:00
США ввели санкции против 17 россиян, включая министров, бизнесменов
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.