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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:04

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.1 млн барр.

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 27 мая, сократился на 5.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенныеThe Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.5 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.4 млн барр. до 526.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.2 млн барр. до 25.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.26 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.86 млн барр.

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