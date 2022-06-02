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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2022 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 27 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.26 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.86 млн барр.

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