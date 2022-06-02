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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2022 г.Объём производственных заказов в США в апреле в...
вчера 17:12

Объём производственных заказов в США в апреле вырос на 0.3%

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в марте (пересмотрено с +2.2%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в апреле на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, вырос на 0.5% по сравнению с мартом, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0.4%.

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