Объём производственных заказов в США в апреле вырос на 0.3%

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в марте (пересмотрено с +2.2%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в апреле на 0.7%.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальному отчёту, вырос на 0.5% по сравнению с мартом, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0.4%.