Банк России понизил ключевую ставку до 11% годовых

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п. до 11.00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17.8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17.5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5.0–7.0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.