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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1 млн барр.

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 мая, сократился на 1.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 6.0 млн барр. до 532 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.0 млн барр. до 24.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.57 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.9 млн барр.

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