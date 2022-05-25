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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 20 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.6 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.57 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.2 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.9 млн барр.

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