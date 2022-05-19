Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.32 млн

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 мая, выросло на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 197 тыс., пересмотрено с 203 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 199.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 мая, сократилось на 25 тыс. и составило 1.317 млн (минимум с 27 декабря 1969 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.342 млн с 1.343 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 22.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.362 млн (минимум с 24 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 апреля, сократилось на 68.9 тыс. и составило 1.37 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 15.97 млн.