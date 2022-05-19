Курс доллара 63.5643   Курс евро 66.6135  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2022 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:37

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае снизился

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в мае снизился до 2.6 пункта против 17.6 в апреле.

Аналитики ожидали снижения индекса до 14.9.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
15:44
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.32 млн
сегодня
15:37
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае снизился
сегодня
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 21 тыс.
сегодня
15:19
McDonald's продаст свой бизнес в РФ лицензиату Александру Говору
сегодня
15:00
Уход Gett с рынка РФ не отразится на сфере таксомоторных услуг в Москве - дептранс
сегодня
14:47
Мощность хакерских атак на компании РФ продолжит расти – Сбербанк
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.