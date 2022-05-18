Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле уменьшилось на 3.2%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле уменьшилось на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1819 тыс. в годовом исчислении против 1879 тыс. в марте (пересмотрено с 1873 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1830 тыс.

По сравнению с апрелем 2021 года число выданных разрешений выросло на 3.1%.