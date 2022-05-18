Курс доллара 63.5428   Курс евро 66.3644  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле уменьшилось на 3.2%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в апреле уменьшилось на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1819 тыс. в годовом исчислении против 1879 тыс. в марте (пересмотрено с 1873 тыс.).

Аналитики ожидали, что в апреле число выданных разрешений на строительство составит 1830 тыс.

По сравнению с апрелем 2021 года число выданных разрешений выросло на 3.1%.

Другие новости

сегодня
16:42
Евросоюз с подачи США объявил России тотальную экономическую войну - МИД РФ
сегодня
16:21
Минфин РФ обсуждает единый налоговый вычет для долгосрочных инвестиций граждан
сегодня
16:00
Вклад туризма в ВРП Кабардино-Балкарии за 3 года вырос в 2 раза и превысил 10 млрд руб
сегодня
15:40
Разрешение на сохранение программ расписок получили 17 компаний РФ из 19 обратившихся
сегодня
15:37
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в апреле уменьшилось на 3.2%
сегодня
15:36
Число закладок новых домов в США в апреле сократилось на 0.2%
сегодня
15:24
Более 100 самолетов лизинговой компании AerCap остались в России на фоне санкций
сегодня
15:09
Госдума во II чтении уточняет особенности рекламы заменителей грудного молока
сегодня
14:55
Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.