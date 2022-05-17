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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 2%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9% после увеличения на 1.8% в феврале (пересмотрено с +1.5%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.8% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в феврале (пересмотрено с +1.0%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.27, как и в феврале, в сравнении с 1.26 в марте 2021 года.

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