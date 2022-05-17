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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 мая 2022 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
сегодня 16:41

Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 1.1%

Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.4%.

По сравнению с апрелем 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 6.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 79.0% против 78.2% в марте (пересмотрено с 78.3%). Годом ранее - в апреле 2021 года показатель составлял 74.8%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.

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