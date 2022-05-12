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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:09

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.34 млн

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 мая, выросло на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 203 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 190 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 200 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 192.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 апреля, сократилось на 44 тыс. и составило 1.343 млн (минимум с 3 января 1970 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.387 млн с 1.384 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 32.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.385 млн (минимум с 31 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 апреля, сократилось на 38 тыс. и составило 1.44 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 16.85 млн.

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