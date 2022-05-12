Индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 11% в годовом сравнении

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.5%.

По сравнению с апрелем 2021 года индекс PPI вырос на 11.0% в сравнении с +11.2% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 11.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.6%.

По сравнению с апрелем 2021 года индекс PPI core вырос на 8.8% в сравнении с +9.2% в марте.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 8.4%.