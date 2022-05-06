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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2022 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.6 часа, не изменившись по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.85 долл против 31.75 долл месяцем ранее (пересмотрено с 31.73 долл), увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.5%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в апреле увеличилась до 1102.01 долл в сравнении с 1098.55 долл месяцем ранее.

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