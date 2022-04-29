Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 мая

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;
01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за март;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за апрель;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за апрель;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, финал;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за март;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за март;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за март;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за март;
15:30 мск: Торговый баланс США за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за апрель, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 29 апреля;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.