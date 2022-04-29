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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:15

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (65.7) и составил 65.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 65.8.

В марте значение индекса составило 59.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце апреля составил 5.4%, как и в начале месяца.

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