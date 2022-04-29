Годовые темпы роста базовой инфляции в США в марте составили 5.2%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В феврале темпы роста базовой инфляции составили 0.3% (пересмотрено с +0.4%).

В годовом сравнении индекс core PCE в марте вырос на 5.2% в сравнении с +5.3% в феврале (пересмотрено с +5.4%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в марте вырос на 6.6% в годовом сравнении, ускорив темпы повышения с 6.3% в феврале (пересмотрено с +6.4%).