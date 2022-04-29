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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2022 г.Личные доходы американских потребителей в марте...
вчера 15:35

Личные доходы американских потребителей в марте увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 1.1%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в марте выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в марте на 0.7%.

Норма сбережений в марте составила 6.2% против 6.8% месяцем ранее (пересмотрено с 6.3%).

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