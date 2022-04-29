Банк России понизил ключевую ставку до 14% и представил новый экономический прогноз

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 4 мая 2022 года на 200 б.п. до 14.0% годовых с предыдущего уровня 17.0%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки до 15%.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится о прекращении нарастания рисков для ценовой и финансовой стабильности на фоне укрепления рубля и охлаждения потребительской активности, что создало условия для снижения ключевой ставки. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор "видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году". ЦБ пообещал, что проводимая им денежно-кредитная политика "будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики".

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ пересмотрел прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки. Диапазон на 2022 год изменен до 12.5-14.0% годовых (ранее: 9.0-11.0%). Однако с учетом того, что с 1 января по 3 мая текущего года средняя ключевая ставка равна 14.1%, с 4 мая до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 11.7-14.0%. Прогноз по ставке на 2023 год пересмотрен до 9.0-11.0% (ранее: 7.5-9.0%), прогноз по ставке на 2024 год - до 6.0-8.0% (ранее: 5.0-6.0%).

Ранее регулятор предупредил, что диапазоны средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы ее изменения в течение соответствующего года. Значения ключевой ставки в течение года могут изменяться в более широких границах, то есть, могут выходить за пределы указанных прогнозных диапазонов. Вместе с тем Банк России ожидает, что средние значения ключевой ставки за год с высокой долей вероятности будут находиться в указанных прогнозных диапазонах.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил о сохранении сложных внешних условий для российской экономики, которые значительно ограничивают экономическую деятельность. Регулятор полагает, что важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта.

По оценке ЦБ, на 22 апреля годовая инфляция выросла на 17.6%, ускорившись с 16.7% в марте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18.0-23.0% в 2022 году, снизится до 5.0–7.0% в 2023 году и вернется к 4.0% в 2024 году.

Денежно-кредитные условия в России, по мнению ЦБ, к настоящему моменту смягчились в отдельных сегментах финансового рынка после резкого ужесточения в первой половине марта. Доходности ОФЗ уменьшились, депозитные ставки снижаются опережающими темпами. Вместе с тем рост премии за риск и возросшие требования банков к заемщикам приводят к снижению кредитной активности, особенно в розничном секторе. Регулятор надеется, что решение о снижении ключевой ставки наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования ограничит масштаб снижения экономической активности.

Банк России отметил, что после временного всплеска потребительский спрос сокращается в реальном выражении, увеличилась склонность населения к сбережению. Снижение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений опережает снижение экспорта. При этом, несмотря на начавшееся постепенное изменение страновой и товарной структуры экспорта и импорта за счет поиска новых поставщиков и рынков сбыта, предприятия испытывают значительные затруднения в производстве и логистике. Регулятор допускает, что снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии.

Бак Росси прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 8.0-10.0% со снижением в IV квартале на 12.5-16.5% г/г. Прогноз по динамике ВВП на 2023 год ухудшен до (-3.0)-0.0% (предыдущий прогноз +1.5-2.5%), однако в IV квартале 2023 года ожидается рост на 4.0-5.5% г/г. Прогноз на 2024 год предусматривает расширение ВВП по итогам года на 2.5-3.5% (предыдущий прогноз: +2.0-3.0%). Обновленный прогноз предполагает, что "в 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки".

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2022-2024 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2022 год пересмотрен до 75 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 70), на 2023 год - 65 долларов за баррель (без изменений), на 2024 год - 55 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 60).

Кроме того, регулятор ухудшил прогноз по динамике экспорта и импорта. В 2022 году ожидается сокращение экспорта на 17.0-21.0% (предыдущий прогноз: +4.0-6.0%) и снижение импорта на 32.5-36.5% (предыдущий прогноз: +2.2-4.2%). Прогноз профицита платежного баланса на 2022 год пересмотрен в сторону повышения до 145 млрд со 133 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 122 млрд в 2021 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен в сторону понижения до 184 млрд с 228 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 170 млрд в 2021 году).

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в худшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2022 году сократятся на 8.5-10.5%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 2.3-3.3%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году уменьшатся на 16-20% (предыдущий прогноз: +0.5-2.0%).

Прогноз по кредитованию населения в 2022 году пересмотрен до (-4%) - (+1%), тогда как ранее ожидался прирост на 14-18%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2022 году ожидается его прирост на 10-15% (предыдущий прогноз: +15-19%). Прогноз по кредитованию организаций на 2022 год пересмотрен до 0.0-5.0% (предыдущий прогноз: +7-11%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2022 году составит 5-10% (предыдущий прогноз: +9-13%), в 2023 году - 9-14% (предыдущий прогноз: +8-12%), в 2024 году - 8-13% (предыдущий прогноз: 7-11%).

Прогноз по оттоку частного капитала повышен на 2022 год до 151 млрд с 75 млрд долларов, на 2023 год до 69 млрд с 60 млрд долларов, на 2024 год понижен до 24 млрд с 55 млрд долларов.

Прогноз по международным резервам РФ исключен из новой редакции среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее регулятор предупреждал о временной приостановке публикаций ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса), внешнему долгу и управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.