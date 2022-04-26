Продажи новых домов в США в марте сократились на 8.6% (расширенное сообщение)

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте сократились на 8.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. домов в годовом исчислении.

В феврале продажи новых домов составили 835 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 772 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 774 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2021 года продажи новых домов сократились на 12.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 72 тыс. новых домов против 73 тыс. в феврале и 69 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 21 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (9 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 436.7 тыс. долл против 421.6 тыс. в феврале и 431.1 тыс. в январе. В марте 2021 года медианная цена проданного дома составляла 359.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 523.9 тыс. долл против 508.1 тыс. в феврале и 499.6 тыс. в январе. В марте 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 414.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 407 тыс. единиц против 392 тыс. в феврале и 393 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.4 месяца против 5.6 в феврале и 5.6 в январе.