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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:13

Индекс потребительского доверия в США в апреле умеренно снизился

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 107.3 пункта против 107.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 108.5 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 107.2.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле снизился до 152.6 против 153.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 77.2 против 76.7 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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