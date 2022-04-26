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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за февраль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель.

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