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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2022 г.Индекс Services PMI США в апреле снизился
вчера 16:51

Индекс Services PMI США в апреле снизился

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в апреле снизился до 54.7 пункта против 58.0 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в марте.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.0.

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