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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в апреле вырос
вчера 16:50

Индекс Manufacturing PMI США в апреле вырос

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в апреле вырос, составив 59.7 пункта против 58.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом быстрее, чем в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 58.1.

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