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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за апрель, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;

11:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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