Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.