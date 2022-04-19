Курс доллара 79.0287   Курс евро 85.9674  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:35

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте увеличилось на 0.4%

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в марте увеличилось на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1873 тыс. в годовом исчислении против 1865 тыс. в феврале (пересмотрено с 1859 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1830 тыс.

По сравнению с мартом 2021 года число выданных разрешений выросло на 6.7%.

Другие новости

вчера
15:55
Ситуация в финансовом секторе РФ стабильна, курс рубля обоснован - Решетников
вчера
15:51
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РФ СТАБИЛЬНАЯ - РЕШЕТНИКОВ
вчера
15:40
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТЗЫВАЕТ СТАТУС МОСКОВСКОЙ БИРЖИ КАК ПРИЗНАННОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ - ЗАЯВЛЕНИЕ
вчера
15:38
СИТУАЦИЯ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РФ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ, КУРС РУБЛЯ КАЖЕТСЯ ОБОСНОВАННЫМ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ - РЕШЕТНИКОВ
вчера
15:35
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте увеличилось на 0.4%
вчера
15:35
Число закладок новых домов в США в марте изменилось незначительно
вчера
15:13
Южная Америка лишь частично восполнит экспорт пшеницы Украины на Ближний Восток - эксперт
вчера
15:02
РФ добивается увеличения поставок медицинского оборудования из Индии на фоне санкций - СМИ
вчера
14:37
Российский рынок акций ускоряет падение до 4% во главе с акциями банка "Тинькофф"
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.