Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте увеличилось на 0.4%

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в марте увеличилось на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1873 тыс. в годовом исчислении против 1865 тыс. в феврале (пересмотрено с 1859 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1830 тыс.

По сравнению с мартом 2021 года число выданных разрешений выросло на 6.7%.