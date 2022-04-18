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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

19:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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