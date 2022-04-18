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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2022 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:23

Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле снизился

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле составил 77 пунктов в сравнении с 79 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 77.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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