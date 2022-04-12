Инфляция в США достигла 8.5%, реальная зарплата продолжила снижаться

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.2% после увеличения на 0.8% в феврале.

По сравнению с мартом 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.5% в сравнении с +7.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.5% в феврале.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 6.5% после повышения на 6.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте снизилась на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний на 0.8% после сокращения на 0.6% в феврале (пересмотрено с (-0.8%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 2.7%.