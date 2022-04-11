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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Уровень Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

09:00 мск: ВВП Великобритании за февраль;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март;

N/A мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;

N/A мск: Заседание ОПЕК.

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