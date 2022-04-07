Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 апреля

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за январь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за март;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:15 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
17:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;
23:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;
23:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.