Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.