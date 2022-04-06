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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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