Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.5%

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.5% в январе (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, сократился на 2.1% по сравнению с январём, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 2.2%.