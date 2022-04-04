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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2022 г.Объём производственных заказов в США в феврале ...
сегодня 18:36

Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.5%

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.5% в январе (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, сократился на 2.1% по сравнению с январём, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 2.2%.

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