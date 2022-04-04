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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март, финал;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за март;

17:05 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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