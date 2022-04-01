Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 431 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 431 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 485 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены в сторону повышения до 750 тыс. с 678 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 426 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 448 тыс.

В отчёте NFP говорится, что заметный рост занятости в марте продолжился в сфере организации досуга и гостеприимства, сфере профессиональных и деловых услуг, розничной торговле и обрабатывающем секторе.

В частности, занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 112 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 49 тыс., в оптовой торговле - на 7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился на 0.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 33.3 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 20.1 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 102 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 16 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 16 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 13.7 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 19 тыс. после увеличения на 57 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 38 тыс. после расширения на 38 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в марте увеличилось на 1.8 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2021 года число госслужащих увеличилось на 26 тыс. до 22.17 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6% в сравнении с 3.8% в феврале. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 318 тыс. до 5.95 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в марте увеличилось на 736 тыс. до 158.46 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 298 тыс. до 99.04 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 418 тыс. до 164.4 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.4%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 1.44 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в марте уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 274 тыс. до 1.43 млн, составив 23.9% от общего числа безработных против 26.7% месяцем ранее и 43.2% в марте 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 213 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.83 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 912 тыс. до 132.7 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 101 тыс. до 25.9 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 35 тыс. до 4.17 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 10.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.6 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.73 долл против 31.60 долл месяцем ранее (пересмотрено с 31.58 долл), увеличившись на 0.41%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.5%.

Средняя недельная заработная плата в марте увеличилась до 1097.86 долл в сравнении с 1096.52 долл месяцем ранее.